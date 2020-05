Manicure arcoíris: Aprende a recrear el estilo de uñas que Kylie Jenner ha puesto de moda

Kylie Jenner siempre nos presenta looks de belleza que terminan marcando tendencia, y la manicure arcoíris que presumió en Instagram no fue la excepción. Por ello, a continuación te mostramos el paso a paso para que aprendas a recrear este look en casa.

Paso 1:

Prepara las uñas retirando cualquier residuo de esmalte o barniz que haya en la uña. De ser necesario, córtalas y límalas antes de aplicar la capa transparente y luego el color neutro que sirve de base para el look.

Paso 2:

Una vez que la base se haya secado por completo, coloca una banda con la forma de media luna o una tira de cinta (para que te ayude a marcar el área) y pinta la punta de cada uña con color de esmalte diferente para crear ese look de arcoíris.

Paso 3:

Una vez que el esmalte se haya secado por completo, retira el adhesivo y aplica una capa final de barniz para sellar todo. Mientras este se seca, aprovecha para limpiar los costados para tener un look pulcro.

¡Y listo wapa! Ahora puedes presumir una manicure estilo arcoíris como la que popularizó y que ahora se ha convertido en una gran tendencia de belleza que arrasa en Instagram. Y si quieres más tips para conseguir una manicura profesional, visita esta nota y sigue los mejores tips del nail artist de JLo.