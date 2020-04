Mascarillas con miel: rejuvenece tu piel con este potente elixir de vida

Estos días de cuarentena comencemos a crear una rutina de belleza facial para embellecer nuestro rostro. No dejemos que nos gane la pereza y seamos constantes a fin de ver los resultados que esperamos. Si bien podemos utilizar muchos ingredientes naturales que ya tenemos en casa, esta vez te enseñaremos cómo hacer unas mascarillas de miel.

Y es que gracias a la riqueza de las vitaminas y enzimas naturales que posee este elixir de vida, la miel siempre será en nuestro mejor aliado para el cuidado de la piel.

Beneficios de la miel

1.La miel actúa como un poderoso limpiador y purificador. Es por ello que existen muchos jabones, geles y cremas elaboradas a base de este súper ingrediente pues ayuda a eliminar todas las toxinas de la piel.

2.Puedes usar la miel también como exfoliante natural al mezclarlo con azúcar, bicarbonato de sodio o café. Gracias a su alto contenido de sustancias como la fructosa, la glucosa y los ácidos alfa-hidróxidos tu dermis quedará suave y revitalizada.

3.Favorece la nutrición e hidratación de la piel lo que nos ayudará a prevenir el envejecimiento de la dermis. Ninguna crema por más costosa que sea que podría igualar los beneficios que la miel aporta a nuestro cutis. Lo mejor de todo es que su fórmula es tan suave que podemos echarnos un poquito a diario a modo de crema hidratante.

Ahora que ya recordaste todos los beneficios de la miel, porque es probable que ya hayas leído algo al respecto, te brindamos algunas recetas súper fáciles y económicas que puedes aplicarte en casa. Ponte cómoda, alista los ingredientes y deja que tu piel disfrute.

Mascarilla de huevo y miel

En caso vas a realizar la mascarilla solamente para ti entonces la cantidad que deberás utilizar será poca. Bastará la clara de un huevo y una cucharada de miel. Mezcla bien ambos ingredientes y deja que actúe por 15 minutos en tu rostro. Luego enjuaga con agua tibia o una infusión de manzanilla.

Mascarilla de miel y palta

Si ya habíamos comentado sobre los beneficios de la miel, la palta es otro ingrediente infaltable no solamente en nuestros desayunos o almuerzos sino también en nuestros tratamientos de belleza.

Para ello vas a necesitar una palta madura y 1/2 taza de miel de abeja. Revuelve bien hasta que obtengas una pasta homogénea y aplícala en tu piel con suaves masajes. Después de 10 o 15 minutos lava bien tu rostro para eliminar todos los restos. Y si te sobró un poco no te preocupes que también puedes utilizarlo en tu cabello. Échate la pasta de medios a puntas y deja que actúe por 20 minutos.

Y listo, wapa, ya no tienes excusas para no dejar que tu piel se renueve y no pierda su frescura pues si bien debemos disfrutar el paso de nuestros años no debemos descuidar el cuidado de nuestro cutis.