Kaia Gerber apuesta por el tratamiento facial con oro más caro del mundo

A Kaia Gerber poco le importa que el tratamiento de belleza cueste miles de dólares pues cuando se trata del cuidado de la piel y el rostro no hay precio que sea suficiente para lucir siempre radiante.

Por ello la modelo ha preferido dejar en manos de los especialistas su limpieza facial. Y si ellos le recomiendan utilizar un poco, o quizá mucho, oro entonces por qué no seguir su consejo.

Kaia Gerber y su mascarilla facial de oro

Se trata de una mascarilla facial con oro de 24 kilates que según su creadora la israelí Mimi Luzon hace milagros. Los efectos de este tratamiento se pueden percibir casi instantáneamente pues las rojeces del rostro desaparecen y le da un brillo resplandeciente.

Esta mascarilla contiene dos ingredientes muy particulares: péptidos y ácido hialurónico. Y resulta tan efectivo que después de que Alessandra Ambrosio lo probara en el 2015 muchas modelos se han sumado a probarlo.

Kaia Gerber y su look total black

La modelo de 18 años nos tiene acostumbrados a verla desfilar en las más grandes pasarelas de Europa con las últimas tendencias en moda. Por ello que la vemos compartir en su Instagram sus mejores looks, entre ellos este hermoso vestido.

Kaia Gerber y su maquillaje natural en Instagram

A Kaia le encanta siempre resaltar la naturalidad de su belleza en sus looks por lo que opta por tonos pasteles y casi que no prefiere llevar sombras. Pero, lo que no le puede faltarle es el delineado y unas cejas bien definidas.