"Pene facial", veneno de abeja y facial vampiro: los tratamientos más costosos y extravagantes de las famosas

Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Sandra Bullock y Kim Kardashian son algunas de las famosas que suelen gastar cuantiosas sumas de dinero en tratamientos de belleza. Sin embargo, lo más llamativo no solo es el alto precio que están dispuestas a pagar sino los increíbles ingredientes que utilizan para cuidar su piel.

Sabemos que Jennifer Lopez es una de las mujeres que mejor conserva su físico a sus 53 años. Y según la revista Harper’s Bazaar, JLo invierte 1.200 dólares a la semana en un facial de placenta humana. Así es, cuatro veces el sueldo mínimo en Perú. Y es que las vitaminas y proteínas ayudan a regenerar su piel y volverla más suave.

Pero si queremos referirnos a los tratamientos de belleza más extravagantes necesitamos comentar el que Sandra Bullock ha incorporado en su vida. Se trata del EGF Hollywood Facial, pero que se hizo más conocido por el nombre de “pene facial” pues cuando Cate Blanchett también lo usó coincidió en señalar que poseía un olor similar al esperma de un varón.

Se preguntarán entonces en qué consiste el “pene facial”. En realidad, no tiene nada que ver con el órgano reproductivo del hombre y más bien se trata de la inyección de micro agujas en la piel para que se abran los poros y se produzca colágeno y elastina.

Y si hablamos de faciales novedosos pues debemos recordar el que Kim Kardashian usó en el 2013 durante un episodio de Keeping up with the Kardashians. La modelo se realizó un “facial vampiro” y apareció con el rostro ensangrentado. El llamativo método consiste en tomar sangre de la paciente, centrifugarla para extraer el plasma que contiene plaquetas y luego volver a inyectarla en el rostro.

Otra amante de los faciales es Kate Middleton quien, de acuerdo a lo publicado por Harper’s Bazaar, utiliza el veneno de abeja para mantener la vitalidad de su piel. Cada sesión le cuesta alrededor de 325 dólares. Una suma no muy ostentosa en comparación a otras actrices o modelos.

En la otra cara de la moneda se encuentra Mila Kunis, quien no escatima en gastos cuando se trata de mantener vigorosa su piel. La actriz ha optado por realizarse un tratamiento con diamantes y rubíes que le ha costado nada menos que 8.900 dólares. Dicen que la belleza cuesta y Mila se lo ha tomado muy a pecho.

Y para concluir con este repaso de excentricidades cosméticas que solo algunas celebridades se pueden dar el lujo no podemos dejar de mencionar a Jennifer Aniston. La protagonista de ‘Friends’ se preocupa tanto por el cuidado de su cuerpo y de su mente.

De acuerdo a Ian Halperin Aniston gasta 200.000 dólares al año para ir a terapia y a clases de yoga y actuación, así como para realizarse un tratamiento láser a fin de reafirmar su piel.

En suma, sabemos que si bien no existe la fórmula perfecta para evitar que la piel envejezca, algunos tratamientos de belleza que pueden ayudar a mejorar su aspecto. Unos más caros que otros, claro está, porque cuando se trata de lucir más jóvenes todo vale. Sino díganselo a las celebridades.