Grammy 2020: Alicia Keys nos enseña a lucir glamorosas sin maquillaje

Alicia Keys, fiel a su estilo, volvió a demostrarnos que no es necesario llevar maquillaje para verse glamorosa. Y es que en esta nueva edición de los Premios Grammy 2020 nos deslumbró con su belleza al natural y sin ninguna gota de maquillaje en su rostro.

En la 62ª edición de la entrega de los Premios Grammy Alicia Keys se presentó como anfitriona de la ceremonia con un vestido ceñido plateado lleno de brillos en el que mostró su rostro libre de cosméticos como parte de una lección sobre la excesiva relevancia que se le da al maquillaje.

En los Premios Grammy 2019 Alicia Keys ya hizo notar su tendencia por dejar de lado el común denominador del maquillaje y más bien demostrar que de vez en cuando también se puede lucir bella sin el uso del maquillaje.

Sin embargo, lo que más impactó con fue la mágica canción con la que deleitó al público, "It's So Hard to Say Goodbye", en honor al fallecido basquetbolista Kobe Bryant.

¿Qué significa ganar un Grammy?

Los premios Grammy (originalmente llamados premios Gramophone) son una distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos para dar reconocimiento a un logro especialmente destacado de la industria musical a un artista específico.

Más Grammy ganados en la historia

El récord de los Premios Grammy ganados en la mayoría de toda la vida está en manos de Georg Solti, un director de orquesta húngaro-británico que llevó a junto a la Orquesta Sinfónica de Chicago durante veintidós años. Ha ganado 31 premios Grammys​ y tiene un total de 74 nominaciones.