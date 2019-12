Fitagem: Que tus rizos maltratados vuelvan a revivir con esta técnica

Existen algunas rulosas, que se lavan el cabello, lo dejan secar al aire libre y aun así, tienen unos rizos bien definidos y bonitos. No obstante, la mayor parte de chicas con cabello ondulado no tiene esta suerte y necesitan darle el tiempo requerido a su cabello para que no se dañe.

Y es que los rulos pierden la hidratación velozmente y, además, tienden al encresparse. Es por ello que, si no utilizamos nada que nos ayude, los rizos terminarán maltratados.

Uno de los tratamientos que ayudan a mantener el rizo definido durante más tiempo y también aumenta el volumen es el fitagem.

¿Qué es el fitagem?

El fitagem es una técnica que tiene algo de trabajo. Se trata de un método para los cabellos rizados o el afro, ya que logra separar muy bien los mechones y definirlos.

Entonces, después de enjuagar el cabello y aplicar los cuidados necesarios, llegará el momento de definir. Se debe de coger mechón por mechón e ir trabajando uno por uno.

Con los dedos, se aplican los productos de definición y se esparcen por cada mechón. Después, se va peinando y formando cada uno de los rulos. Luego, se agarra todo el mechón y se hace un scrunch. Es decir, aprietas el cabello hacia arriba.

En conclusión, es una técnica que todos pueden utilizar y que ayuda a mantener el cabello hermoso y saludable por más tiempo.

¡Pruébalo y cuéntanos que tal te funcionó!