Brasil: Mujer convierte su casa en refugio para animales sin hogar

"No contabilizo los gastos de comida. Lo que compro para mi también, lo tienen. Dicen que ya he ayudado a varias mascotas, pero la verdad es que son ellas las que me ayudan a ser una mejor persona", mencionó una mujer llamada Adelaide en Brasil. Su historia se volvió tendencia en redes sociales al dar hogar a los animales desamparados de su localidad.

El hogar de Adelaide queda ubicado en el estado de Paraíba en Brasil. Ella se encarga de proteger a los animalitos indefensos que viven en las calles. Incluso, cuando encuentra a un perro o un gato, lo lleva a casa hasta que su dueño lo recoja.

La valerosa mujer ha cuidado a los animales sin hogar durante cinco años. Lamentablemente, algunos perros y gatos han perdido la vida antes de que Adelaide compartiera su casa con estos amigos de cuatro patas, la mayoría fallecieron por envenenamientos.

"Fue una situación muy triste de ver", indicó el amigo de la mujer al portal Raones para acreditar. Cabe mencionar que, Adelaide ha puesto en adopción a los animalitos y así poder seguir albergando más rescatados en su hogar.

Wapa, miles de personas agradecen la gran acción que realiza Adelaide por lo animales rescatados en esta zona de Brasil. Los usuarios señalan en Facebook y otras plataformas digitales que tiene un 'corazón de oro'.