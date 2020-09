Gato castrado "adopta" a un gatito callejero y lo cría como su hijo

Un emotivo mensaje sobre la crianza de padres no biológicos en animales generó sensación en TikTok. El video tiene como protagonista a un gato y un minino que fue adoptado por este.

"Padre es el que cría", es el mensaje que acompaña al material audiovisual que ha dado de que hablar en redes sociales; sobre todo porque el felino fue castrado para no tener crías. Tiempo después, el gato adoptó a un pequeño minino callejero, según explica la persona que subió el material audiovisual.

Como se puede ver en el video de TikTok, el felino encontró un gatito "huérfano" y lo llevó a la cama de su dueña para presentarlo. La joven, asombrada por la escena, sacó su celular para inmortalizar el momento.

La 'mamá humana del gato', lejos de molestarse, decidió adoptar al pequeño minino que trajo su mascota. Cientos de usuarios aplaudieron la iniciativa de la joven. En tanto, otros internautas contaron experiencias similares con sus engreídos.

"Así me pasó, mi gato me trajo a una gata y sus 4 gatitos", "Mi gato también está castrado y me trajo a un huérfano", "Ahora eres una abuela adoptiva, Karen", se leen algunos mensajes que plasmaron en los comentarios del video de Tiktok.

La conmovedora historia del gato castrado y su "hijo adoptivo" cautivó a más de uno en redes sociales, logrando alcanzar más de 1000 mil reproducciones y cientos de corazones en la plataforma digital del gigante asiático.