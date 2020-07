Alondra García Miró muestra fotografías de su último amor y miles de fans quedan cautivados [FOTOS]

Alondra García Miró muestra su amor una vez más en Instagram, sin embargo, las fotografías compartidas no tienen que ver sobre su relación amorosa con el delantero de la selección peruana Paolo Guerrero.

Se trata del amor por su nuevo engreído de cuatro patas. La protagonista de la telenovela Te volveré a encontrar, Alondra García Miró, publicó en Instagram las fotos de su perro Yeezy, el nuevo miembro de su familia.

¿Quién es el último amor de Alondra García Miró?

“¿Quién más tiene amores perrunos como yo? Él es mi último amor perruno. Se llama Yeezy y creo que no se los había presentado oficialmente. Es un hermosito y lo adoramos. Bueno Dolce puede que no tanto. Como es el triple que ella, no mide su fuerza y creo que está un poco asustada”, contó Alondra en Instagram.

Asimismo, la bella modelo peruana García Miró pidió a sus seguidores algunos consejos para que la convivencia entre sus perritos mejore. “Algún tip para enseñarle a Yeezy que no sea tan brusco o para enseñarle a Dolce que es juego. Los leo”, agregó la joven actriz.

Miles de personas brindaron emotivas palabras y consejos para su nuevo amigo fiel. ¡Hermoso Yeezy!

“Te recomiendo que empieces a jugar con ellos pero pongas a Dolce sobre ti y cada vez que venga Yeezy de manera tosca intenta frenarla para que se dé cuenta que Dolce es pequeñita, igual a ella no le va a pasar nada porque estará sobre ti y se sentirá protegida, y poco a poco (en unas semanas) entenderá”, “Tengo dos Golden hembra y macho son los perros más cariñosos”, “Está hermosísimo”, escribieron los internautas en Instagram.

Alondra García Miró y sus perros

Cabe mencionar que, Alondra García Miró tiene dos perritos Dolce y Leo, a quienes siempre ha mostrado su amor por ellos en redes sociales. Ahora, el pequeño y travieso Golden retriever se ha unido al grupo.

Wapa, esperamos que muy pronto Alondra pueda compartirnos más momentos al lado de su hermoso perrito en Instagram y otras plataformas digitales.