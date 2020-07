Comas: Mujer que mandó a su hijo a dar comida envenenada a perro se pronunció: "Correcto o no, yo actué"

La mujer acusada de la muerte de un perro envenenado en Comas aparece y sorprende a miles de usuarios en Facebook y otras redes sociales con su mensaje al justificar su forma de actuar contra una mascota el pasado 9 de julio.

Se trata de Elizabeth Chávez, quien obligó a su niño a dar bocado a un perro que vivía a pocas cuadras de su casa. El video que fue compartido por redes sociales se volvió viral.

"Mi hijo fue a botar la basura y fue mordido y le pedí a la señora Susana que me apoyara. Los perros que estaban ahí eran perros de la calle. (Los vecinos en ese momento empezaron a contradecirla)".

"Yo entiendo su trabajo de la prensa, pero mi hijo fue agredido, quizás con error o no, soy un ser humano, quizá cometí un exabrupto, sí, pero lo hice como madre en defensa de mi hijo, de mi niño que va a cumplir 10 años", mencionó la señora Elizabeth en una entrevista a BDP.

"Yo quería hacerlo, pero quizá no lo voy a dejar en el lugar apropiado (para envenenar al perro), tú que tienes visión, porque a Dios gracias, mi hijo puede ver. Lánzalo, le dije", agregó la mujer que ordenó a su niño a dar comida contaminada en Comas.

Además, la responsable de la muerte del perrito Juguetón mantuvo su misma posición y dijo lo siguiente: "Hay que ser Hidalgos para reconocer algunas fallas ¿no?, correcto o no, yo actué, si me apena que haya pasado esto. Mi hijo no amenazó a ningún perro, él solo me dijo cuáles eran los perros".

Dueños de perros y gatos responden en Comas

Asimismo, varios vecinos de la zona salieron a hacer sus denuncias frente a las cámaras, ya que el perro llamado Juguetón no fue el único que sufrió daños al comer la comida envenenada.

"Ella (Elizabeth Chávez) debió avisar, mi gato apareció muerto al día siguiente", contó una joven que vive a unas casas del perrito que murió a causa del veneno.

Otro muchacho se puso a llorar al recordar que su gato también murió al día siguiente por el veneno que dejó la señora Chávez.

"Mi gato ingirió mucho veneno, fue un choque total, no fui a trabajar, me puse mal porque es mi animal y lo quiero mucho. Lamentablemente, lo tuve que enterrar al costado de mi patio. No es justo que una persona que no tenga corazón para amar a los animales. Ese veneno no pudo haber ingerido cualquier niño", detalló un papá humano.

Dueña de perro fallecido pide justica

Del mismo modo, Brigitte se mostró preocupada por la vida de otros animales que viven por su casa ubicada en la cdra. 1 del jirón Progreso.

"No sería bueno o bonito ver sufrir a otro animalito como pasó con Juguetón. Queremos justicia", señaló la joven.

