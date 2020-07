Bañistas captan el preciso instante en que águila caza a un tiburón [VIDEO]

Se ha vuelto viral el video, publicado en Facebook, de un águila atrapando a un tiburón en una playa de Florida, Estados Unidos. En las imágenes se puede apreciar como el ave sobrevuela el lugar con su presa inmóvil entre sus garras.

Según señala CRCiencia, el animal intenta soltarse de las patas del plumífero, pero no logra conseguirlo. Al parecer, el tiburón fue capturado solo unos instantes antes de una zona cercana a la orilla de la playa.

Sin embargo, pese a las información dada en Twitter, varios cibernautas sospechan que la especie capturada no es la que sus autores aseguran. La grabación abrió un debate acerca de si el animal atrapado es un tiburón u otra especie con características similares.

De acuerdo con algunos usuarios, las características que se aprecian indicarían que se trata de un pequeño delfín, mientras que una minoría aseguran que solo es un pez carangidae.

"Yo no soy un experto, pero en la cola del tiburón las aletas son verticales, y el que lleva son horizontales como las de delfín"; "Eso no es un tiburón, se ve claramente por su aspecto"; "No es ni un delfín ni tiburón, se trata de un pez carangidae", se leen los comentarios en Twitter.

En tanto, Kelly Burbage, quien compartió la grabación en Facebook el pasado 26 de junio, el hecho fue captado en Myrtle Beach, una popular localidad turística en las costas de Carolina del Sur, Estados Unidos.