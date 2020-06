Gatitos fueron abandonados en una bola de regalo y noble mujer decidió rescatarlos

A través de Facebook hemos sido testigos de diferentes historias de abandono animal y que cada vez uno más que el otro nos provocara un pequeño nudo en la garganta de la tristeza e impotencia de no poder hacer mucho.

Bajo ese mismo contexto pero con un final, en el siguiente espacio queremos contarte una conmovedora historia que muestra los dos lados de los seres humanos: los que abandonan sin piedad y los que hacen todo lo posible por salvarlos y brindarles un hogar.

Una mujer encontró una bolsa de regalo en medio de la calle y con un curioso contenido que incluso emitía ruidos, pues lo que había dentro no era algo material, se trataba de grupo de gatitos de aproximadamente 1 mes de edad fueron abandonados.

La noble mujer identificada como Sabina Hernando, una activista a favor de los derechos animales, se percató del contenido de la bolsa de regalo luego que los pobres gatitos maullaran en medio de su confusión y miedo.

Es así que, tras encontrarlos, la mujer no dudó en llevarlos a su casa. Ella sabía que no podía criarlos, pero los ayudaría a buscar un hogar para cada uno.

“La caja de regalo, con un regalo inesperado. Irónicamente fueron encontrados en una caja de regalo que dice: ¡Te traigo un super regalo! Con garantía de que te hará sonreír. Y, definitivamente, sí. Cuatro gatitos tirados a la calle en esa caja, arrancados del lado de su madre cuando aún no están destetados”, escribió Sabina en su cuenta de Facebook.

“Yo no sé cuidar gatos, tengo un refugio perros, con 80 perros a mi cargo. La situación del COVID-19 me está disminuyendo los ingresos, pero no podía decir que no. Se pondrán en adopción a la brevedad. Desconozco si son hembras o machos. Solo sé que son hermosos gatitos que ya conocieron la maldad del hombre”, añadió.

Por ello, si estás pensando en tener una hermosa compañía de cuatro patas en tu hogar, estos bellos gatitos podrían ser la mejor opción, pues prometen llenarte de mucho amor y algunos pelitos.

Los bellos gatitos se encuentran en Tlalmanalco, estado de México y Sabina ha dajado a disposición su número telefónico (5545572252) para que cualquiera que esté interesado en adoptar a alguno de estos peludos. ¡La mejor compañía!