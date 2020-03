Koala se acurruca en los brazos del humano que lo rescató del incendio

Los incendios registrados en Australia desde el año pasado aún siguen dejando víctimas como es el caso de los koalas. En el siguiente espacio te contaremos una conmovedora historia que te hará creer en el amor y respeto por los animales.

Bill Blair es el héroe de esta conmovedora historia quien no dudó en rescatar a un indefenso koala que tenía las cuatro patas quemadas. El agradecido animalito dejaba los brazos del hombre que se apiadó de él.

Todo comenzó cuando el hombre se encontraba tomando algunas imágenes del terreno quemado por los incendios forestales que arrasaron Australia con la ayuda de su dron, cuando se percató de un pequeño animalito que necesitaba ayuda.

El indefenso animalito, que se encontraba herido, se había quedado en la base de un árbol en Kangaroo Island. Es así que, cuando Bill se dio cuenta de lo sucedido supo que debía ayudarlo.

“Recordé que cuando llegué me dijeron que si me encontraba con un koala en la base de un árbol, significa que no queda nada en el tanque y necesita ayuda, arroje algo sobre él como una manta o una camisa, ya que lo calmará abajo”, contó Blair a The Dodo.

“Así que me quité la camisa y la puse sobre el koala, lo recogí y lo llevé de regreso al auto con el dron en la otra mano”, agregó el hombre héroe.

El koala no tuvo miedo del hombre que lo estaba salvando porque lo que cuando lo cargaron y lo llevó a su auto el pequeño animal no tuvo ninguna objeción, pues sabía él estaba para ayudarlo.

A poco minutos de que el hombre puso en marcha el auto, el pequeño sacó la cabeza de la camisa, observó a Blair por un momento y luego decidió mirar a su alrededor a través de las ventanas.

“Lentamente se quitó el sombrero, estaba sentado a mi lado y comenzó a explorar alrededor del auto, mirando por la ventana como un niño. Luego, cuando se relajó lo suficiente, se acercó y, después de subirse a los respaldos de los asientos por un rato, se sentó en mi respaldo justo al lado de mi hombro y se acurrucó”, contó Blair.

El bello koala se refugió en el hombre y se así durante todo el viaje en forma de agradecimiento. Al llegar al lugar de rescate fue difícil el momento de separación para ambos, pero al poco tiempo el koala llegó a recibir la atención médica que necesita para posteriormente ser liberado en la naturaleza; donde pertenece.

“Creo que parecía aliviado de que lo encontrara y ciertamente mostró afecto hacia mí. No quería dejarme cuando lo pasé a la enfermera militar”, finalizó Blair. ¡Una hermosa historia!