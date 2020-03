Humano limpia la casa y su perrita es demasiado floja para levantarse

El video ha conquistado a los usuarios se volvió viral en Facebook. Los animales siempre nos sacan una sonrisa por todas las cosas, que en su inocencia, siempre lo hacen, como es el siguiente caso.

En algunas ocasiones nos pasa que nos da flojera levantarnos y queremos estar en la cama todo el día, y como los animales son muy parecidos a los humanos, eso también pasa con ellos: tienen pereza.

Resulta que en este caso una hermosa perrita se ganó el nombre Lazy, que significa pereza en español, luego que su humano compartiera un video en Facebook donde se le acostada sobre el piso mientras se hace la limpieza, ella no se mueve porque simplemente la flojera le gana.

Sí, así como lo lees. A Lucho, como lo apodaron los usuarios de Facebook, no parece importarle la preferencia que su perrita tenga pereza de moverse. Es más, intenta no molestarla mientras la tierna can marmotea.

En las imágenes se observa como Lazy acostada en el suelo, totalmente relajada, mientras tanto su humano comienza a barrer y para evitar fastidiar a su compañera, no le pide que se mueva, sino que él levanta sus patas y pasa la escoba. Simplemente hilarante.

“En casa, la llamamos alfombra. Ella está feliz de pasar sus días acostada”, contó el hombre a The Dodo sobre mascota que ahora es toda una diva de las redes sociales.

Asimismo, en la entrevista Luis Bugallo, el nombre del humano, cuenta que “Lazy” es un perro guardia de 10 años que vive en Argentina. Además, aunque ella parezca que prefiera estar todo el día durmiendo, lo cierto es que también disfruta correr por el parque.