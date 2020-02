Cabra bebé fue rechazada por su mamá, pero una noble perrita la adoptó

Los animales son seres tan especiales que pueden amar y respetar a otras especies sin ningún problema como este hermoso y conmovedor caso en el que una perrita adoptó a una cabra bebé luego que su madre lo abandonara.

Sí, así como lo lees. Una cabra llamada Rita fue rechazada y abandonada por su madre al nacer, pero el amor sincero de una perrita de nombre Blizzie hizo que no pudiera dejarla sola y decidió adoptarla y ahora se alimenta junto a sus cuatro hermosos cachorros.

De acuerdo a la granjera Glori Rushing contó al portal Metro UK la conmovedora historia que mostró que en una familia de animales no hay diferencias.

Resulta que la madre de la cabra bebé, Smore, se negó a alimentarla luego de que sus 3 de cuatro crías fallecieran. “Compré Smore hace unos cuatro meses y me sorprendió cuando dio a luz a cuatro bebés. Desafortunadamente, los otros tres niños no lo lograron y Smore no quería tener nada que ver con Rita”, contó.

Ante este triste abandono, la perrita de 3 años que recientemente había dado a luz, saltó al corral y se llevó a la cabra bebé y la acostó junto a sus cachorros. Nunca hubo diferencias entre estos animalitos.

“Blizzie recientemente tuvo una camada de cachorros y su corral tiene una cerca de unos seis pies. Ella trepó sobre él, hacia el corral para recoger a Rita y ponerla con sus propios cachorros”, narró la mujer.

La perrita tenía leche suficiente para alimentarlos a todos por lo que hubo problema en alimentar a la hermosa cabra. Aunque intentaron unir nuevamente al animalito con su mamá, no se tuvo resultados positivos, así que Blizzie la adoptó y hoy forma parte de una familia de perritos.