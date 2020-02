Perrito que vendía cupcakes para pagar su tratamiento perdió la batalla del cáncer

Miles de usuarios en Facebook han quedado devastados con la triste noticia. Al igual que las personas, los animalitos también son víctimas de las terribles enfermedades como es el caso de valiente Max, un perrito que se hizo famoso por vender cupcakes junto a su humana para pagar el tratamiento su enfermedad.

Hace algunas semanas todos fuismos testigo de la historia de Max, un hermoso perrito husky que fue rescatado por una noble mujer para darle el hogar y mucho amor que sus anteriores no le dieron.

Sin embargo, al tratar de llevarlo a casa, la noble mujer se dio cuenta que el perrito estaba mal de salud, pues su cuerpo estaba lleno de bolas. Es así que, a falta de recursos económicos para llevarlo al veterinario, Yoselín Macías decidió vender cupcaker para pagar su tratamiento y medicinas. Volviéndose la historia viral de Facebook.

Lamentablemente, el último domingo, Max falleció producto de su enfermedad, tal como cuenta su humana en su cuenta de Facebook, quien lo cuidó y amó hasta el último día de su vida.

En la publicación relata que Max se veía cansado por la noche, por lo que decidió llamar a su doctora, quien le indicó reposo al perrito. Cerca de las 5 de la mañana entró al cuarto de su humana y durmió junto a su cama. Cuando ella despertó él ya había fallecido.

“Mi querido Max no se me concedió verte jugar y correr como tanto lo deseaba, pero sé que cuando me toque partir serás lo primero que vea y prometo jugar mucho contigo”, escribió Yoselín.

Asimismo, la noble mujer expresó en su cuenta de Facebook que, a pesar de ser una noticia muy dolorosa para ella, la tranquiliza saber que su amigo se fue sin sufrir y en su hogar lo amaron hasta el último día de su vida.

Cabe mencionar que, a Max le realizarán una autopsia para saber la causa exacta de su muerte. Luego lo llevarán a un crematorio de animales.

Max vendiendo su cupcakes en la catedral, México