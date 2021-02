Segunda ola de COVID-19 en Perú: ¿Qué playas serán reabiertas a partir de 1 de marzo?

Mediante una conferencia de prensa emitida la tarde del miércoles 24 de febrero, la presidente del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, detalló nuevas medidas para combatir la segunda ola de COVID-19 que azota al país.

La premier señaló que aquellas personas que viven en lugares de riesgo moderado y alto, podrán usar las playas, pero de acuerdo al protocolo aprobado, para asegurar el distanciamiento y que no existan aglomeraciones.

¿Qué playas estarán abiertas en marzo del 2021?

En ese sentido, y de acuerdo a las nuevas medidas dictadas por el Ejecutivo, las playas que reabrirán serán las que se encuentren en los departamentos tipificados en nivel de riesgo alto.

Piura, Lambayaque, La Libertad, Madre de Dios, San Martín, Ucayali y Cajamarca, de los cuales los tres primeros poseen playas.

“Zonas como Lima no podemos usar las playas porque estamos en riesgo extremo, lo que estamos haciendo es ajustar las medidas, hemos escuchado a la ciudadanía, a los gremios, los restaurantes y peluquerías, que cuentan con sus protocolos”, manifestó.

“A partir del lunes 01 de marzo ya no estamos en cuarentena, pero como tenemos que limitar la movilización, vamos a tener el toque de queda y los domingos nos quedamos en casa, un día a la semana, es un esfuerzo para todos, pero este día va a permitir que la gente no circule y no saturemos el sistema de salud”, recalcó.

“La norma que ajusta las medidas saldrá publicada el sábado, las medidas tomadas siguen vigentes y las que anunciamos hoy estarán vigentes a partir del lunes 01 de marzo”, reiteró la jefa del Gabinete Ministerial.

Bermúdez indicó que se está coordinando con las autoridades locales para que el lunes, que se reinician las actividades, se tenga un mejor control de las áreas donde se producen aglomeraciones, y evitar que a futuro se tomen medidas estrictas.