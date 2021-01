¿Gastas mucho en gasolina? Técnicas de manejo para un uso eficiente de combustible

En medio del contexto en el que nos encontramos, más personas buscan alternativas de ahorro para poder contrarrestar y/o priorizar sus gastos. Es así, que una alternativa que se presenta para los consumidores que utilizan vehículos es la utilización eficiente de combustible.

Para lograrlo, es importante valorar la forma en que se cuida el automóvil: brindarle mantenimiento, revisar los filtros, lubricantes, llantas, etc; movilizarse en un auto ligero, no llevar muchas cosas y/o personas; percatarse que las llantas no estén desinfladas, de lo contrario aumenta el consumo; revisar el alineamiento de las ruedas, que no tengan resistencia; asimismo, subir las lunas, pues en carretera las lunas abajo hacen que el auto consuma más por la resistencia que genera la ventana trasera.

Por otro lado, existen técnicas de manejo que pueden ayudar a usar el combustible de manera óptima, por ello, el Piloto Oficial y Embajador de Mitsui Automotriz, Lucho Mendoza Jr., enumera algunas:

Mantén una velocidad uniforme: Conservar una velocidad no muy elevada y constante, permitirá no hacer cambios de aceleración bruscos, que es cuando el auto consume más combustible.

Cambia de marcha a pocas revoluciones: Mientras menos revolucionemos nuestro motor, estamos economizando y mejorando nuestras cifras de consumo de gasolina en el tráfico urbano.

Aprovecha las bajadas: De optar tomar estos caminos podrás ganar velocidad sin necesidad de acelerar, y por ende ahorrar.

Utiliza el modo ECO: Existen autos modernos que tienen un nuevo modo para conducir, enfocados en lograr una forma más económica y segura de conducir. Si lo utilizas, automáticamente estás ahorrando combustible.

No aceleres ni frenes de golpe: Presionar fuerte el pedal propicia una ingesta mayor de gasolina. Es importante ser sutiles al frenar, así no perdemos velocidad.