¿Tienes hijos? Conoce cómo y la importancia de inculcarles el hábito del ahorro

En el actual contexto que se vive, la cuarentena ha permitido compartir más momentos con los pequeños de la casa y esto no es solo una oportunidad para afianzar los vínculos, sino también para aprovechar estos espacios para realizar actividades que sean de utilidad para ellos.

El ahorro es clave en la consecución de metas y planes que deseamos hacer realidad. Por ello enseñar la relevancia de este hábito a los niños y niñas contribuirá a que en el futuro tomen mejores decisiones financieras.

En ese sentido, el ABC del BCP (Banco de Crédito del Perú) compartió algunas recomendaciones para educar a los hijos en este tema.

• Enseñar a través del ejemplo: el ahorro se trata de un hábito y es fundamental que los niños y niñas lo vean como una práctica regular dentro de su familia. Hay que explicarles el sentido del ahorro en general, incluso con ejemplos más concretos para ellos como el ahorro del agua, la luz, etc.

Es importante compartir cuáles son los planes de ahorro de la familia, sobre todo en la “nueva normalidad” y qué acciones se tomarán para alcanzar la meta. Por ejemplo, no pedir constantemente delivery, apagar el televisor cuando no lo están viendo, entre otros.

• Definir una meta de ahorro junto a ellos: otro consejo muy útil es involucrar a los pequeños en el proceso. Es decir, plantear la meta de ahorro juntos y definir las acciones para lograrlo, esto será una motivación para ellos. La meta podría ser un regalo o algo que toda la familia disfrutará.

• Usar una herramienta: un presupuesto básico puede ser una herramienta, además, de útil y divertida. Los niños deberán anotar sus gastos, por más pequeños que sean, para que los conozcan y evalúen juntos cuáles pueden reducirse.

Es recomendable que el cuaderno que se use para el presupuesto tenga imágenes, dibujos que no solo despierten el interés del uso, sino que ilustren cantidades, pueden usar stickers con caritas felices si se están acercando a la meta o fotos de fechas clave en que ahorraron, etc.

Finalmente, contar con una alcancía también es una herramienta que se recomienda para que ahorren juntos.

Fuente: ANDINA