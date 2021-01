Apu Siqay: ¡Sin salir de Lima! Conoce cómo llegar al deslumbrante "colchón de nubes"

A 1,200 metros sobre el nivel del mar, el mirador El Triángulo, en el distrito de Villa María del Triunfo, se ha convertido en un nuevo destino turístico de Lima con un atractivo que permite imaginar a los visitantes que están cerca al cielo: el “colchón de nubes”.

Desde ese lugar, viralizado en redes sociales tras la llegada de personas públicas y youtubers, es posible visualizar en invierno el resplandor solar sobre una superficie de nubes, mientras que en verano puede apreciarse el sunset.

“Esta ruta se hizo con la finalidad de hacer deportes extremos, como motocross, cuatrimotos y tubulares”, señaló Ausberto Tenorio Coronel, fundador del proyecto Apu Siqay, organización que custodia el circuito, junto a su compañero Ever Ríos Córdoba.

Tenorio explicó a la Agencia Andina que el circuito El Triángulo tiene aproximadamente 10 años, pero no fue hasta el 2017 que se decidió promocionar esta ruta.

El nombre de la organización proviene de dos palabras quechuas: apu significa "divino" y siqay, “ascender”, con lo que dan sentido a este atractivo, en cuya cima puede apreciarse una cabeza de inca y un cisne.

La cabeza del Inca y el Cisne

En la cima de la montaña se alzan dos figuras muy peculiares construidas por manos modernas: la cabeza de un inca y la de un cisne. Los visitantes aprovechan la ocasión para tomarse fotos con ellos. Pero, ¿qué significan?

Tenorio Coronel dijo que la cabeza del inca es un homenaje a los rituales de los incas, como los trueques que realizaban los huarochiranos. En el caso de la figura del cisne, esta representa a una ave llamada huashua, nombre en quechua. Este animal tiene plumaje blanco, pico color naranja, es una especie propia de Sudamérica.

¿Cómo llegar al Colchón de Nubes?

A raíz de la viralización e interés de las personas por conocer el lugar, surgieron muchas dudas sobre cómo llegar. A continuación, aquí te detallamos la ruta que debes seguir:

- Tomar el tren eléctrico hasta la Estación María Auxiliadora (S/ 1.50)

- Caminar una cuadra por la calle Huamachuco hasta Pista Nueva ( avenida Salvador Allende)

- Tomar la Línea N (combis corlo rojo y blanco) donde inicia la avenida José Carlos Mariátegui ( S/.1.20)

- Esta línea te llevará hasta el paradero final, zona donde inicia la señalización para llegar al Jr. Señor de Lampa

- Entrada principal (hay una tranquera)

Debido a que se ha incrementado el número de personas que llegan al circuito turístico, la organización Apu Siqay ha dispuesto suspender por el momento el ingreso de vehículos y motos. Sin embargo, si desea visitar los miradores y disfrutar la vista en bicicleta, este es el camino que debes seguir:

Una vez que hayas llegado a la entrada principal, tendrás que llenar un registro con tu nombre completo, número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y hora de ingreso. El mismo procedimiento debe hacerse cuando te retires del circuito. El costo de ingreso actual es de 5 soles.

La atención es de lunes a domingo, solo en el día. A partir de las 6:00 pm ya no está permitido ingresar, pues el camino no cuenta con alumbrado público.

Tenorio Coronel informó que todos los días hay "colchón de nubes" y que en verano se llega a visualizar toda la ciudad de Lima, pero recalcó que se logra disfrutar mejor del sunset de 5:30 pm a 6:00 pm.

Recomendaciones

Debido a que la ruta para llegar a la cima cuenta con 6.5 kilómetros de carretera, es importante seguir algunas recomendaciones:

- Ingresar al circuito por la entrada principal. Algunas personas entran al atractivo turístico por vías que no son las oficiales y dañan el ecosistema, como el caso de Lomas de Paraíso

- Usar ropa ligera. Se recomienda usar zapatillas, buzos, gorros, lentes y protector solar

- Llevar agua y snacks para el camino, así como una bolsa biodegradable donde puedas guardar los desperdicios.

- No llevar bebidas alcohólicas, para evitar cualquier accidente

- Llevar linternas. Una vez que el sol se oculta, necesitarás luces para poder descender de la cima.

- No subir a las figuras Cabeza del Inca y El Cisne.

Este último fue restaurando hace 6 meses, debido a que la gente se sube para tomarse fotos. Por último, se recomienda no organizar campamentos de forma particular. Tenorio Coronel recalcó que puede resultar peligroso debido a que no todos conocen bien la zona e invitó a seguir la página oficial de Apu Siqay para conocer las fechas de sus campamentos en este nuevo paisaje de Villa María del Triunfo.

Fuente: Andina