Sutran lanza oferta laboral con sueldos de 2000 hasta 9000soles

La cuarentena por coronavirus generó que muchas familias peruanas se queden sin ingresos a raíz de los despidos masivos y el quiebre de diversas empresas luego de las medidas que se adoptaron para detener los contagios.

Ante ello, desde Wapa.pe queremos compartirte una nueva oferta laboral con la intención de ayudarte a conseguir un puesto de trabajo.

NO DEJES DE VER: ¡Museos y sitios arqueológicos esperan por ti! Conoce el protocolo sanitario

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancias (Sutran) lanzó una convocatoria laboral con 28 plazas para trabajar en Arequipa, Cajamarca, Junin, Lima y Tacna.

Los Egresados Técnicos, Egresados Universitarios, Bachilleres, Titulados Universitarios pueden postular a esta oferta laboral.

Ingeniería Industrial, Administración, Ciencias de la Comunicación, Computación e Informática, Contabilidad, Derecho, Economía, Estadística, Ingeniería, Ingeniería Informática, Ingeniería administrativa, Ingeniería de Sistemas, Secretariado, Sistema y Redes.

El programa nacional Cuna Más ofrecen puestos de trabajos con una remuneración entre S/ 2,000.00 y S/ 9,000.00 soles.

¿Cómo postulo a Sutran?

Plazo para postular: El 27 de octubre del 2020 (Horario de: 08:30 a 16:30) – Los correos recibidos fuera de la fecha y hora indicada no se tomarán en cuenta como parte del proceso.

Presentación del expediente de postulación debidamente escaneado y convertido a PDF en un (01) solo archivo, en la siguiente dirección electrónica:

PROVINCIA: proceso-cas-regiones@sutran.gob.pe

LIMA: proceso_cas@sutran.gob.pe

Asimismo, en el correo electrónico deberá indicar claramente los nombres y apellidos del postulante, el número de proceso y el cargo al que postula. De no cumplirse con estas exigencias, la propuesta figurará como NO PRESENTADA, no apareciendo en los resultados de Evaluación Curricular.

• Descarga aquí Ficha Curricular

• Descarga aquí Formatos de Solicitud y Declaraciones Juradas

• Descarga aquí Ficha Resumen de las Declaraciones Juradas

• Descarga aquí Declaración Jurada de Salud para postular