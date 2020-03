Día Internacional de la Mujer: ¿Conoces a las "damas del pisco"?

En la destilería La Caravedo, la más antigua de América, las mujeres son pieza clave en el proceso de producción del pisco. Pero esto no es fruto de la casualidad sino de la habilidad innata que tienen para lograr el exquisito sabor y aroma que caracteriza a la bebida de bandera peruana.

Ubicada en Guadalupe, Ica, a 3 horas y media de Lima, esta hacienda tiene a mujeres en el 67% de su planilla, y no solo entre los viñedos donde crecen las uvas sino en el exigente proceso de control de calidad, donde son vistas como verdaderas "damas del pisco".

Johnny Schuler, gerente de La Caravedo, no se guarda ningún elogio para ellas. “Aquí en el Perú, los mejores piscos son producidos por mujeres. Es un negocio donde la sensibilidad es muy importante en el proceso de producción. Sé que no es una norma, pero es casi es una regla”.

Carmen, la estrella

Schuler menciona a Rina Elías Bravo, del pisco Don Saturnino, y a su "mentora" Juanita Martínez de Gonzales, del pisco Tres Generaciones, como dos de las grandes productoras peruanas de pisco.

Pero su productora estrella es Carmen Gonzales, iqueña de 47 años y madre de dos hijas. Es ingeniera química con una especialización en España. Lleva 19 años produciendo pisco.

"Carmen tiene una sensibilidad muy especial y creo que es irremplazable. Sin dudarlo, tengo a la mejor productora de pisco en el Perú”, afirma un orgulloso Schuler.

La ingeniera comenta a la Agencia Andina que evita tomar pisco en cócteles porque, asegura, la mejor manera de apreciar el fruto del trabajo es tomándolo puro.

No le resulta difícil mencionar su cepa favorita. "Me gusta mucho el pisco de quebranta, pues refleja autosuficiencia. Es una uva muy guerrera, jugosa y bondadosa, no empalaga cuando la bebes continuamente y mantiene un equilibrio difícil de igualar por las otras cepas”.

Ella supervisa la producción desde el ingreso de la uva hasta el envasado final del pisco. Prueba la calidad de la uva, revisa el prensado, verifica la cantidad y calidad del mosto, su rendimiento y, por supuesto, es quien cata el trago que nos llevamos al paladar. Su producción es tan “purista” que en vez de usar agua para el lavado de las botellas vacías, usa el mismo pisco.

“¿Qué buscamos? se pregunta y luego responde: "tratamos de buscar el mejor pisco y este no puede ser contaminado con agua. Por cada tanque de 30 mil litros, perdemos casi 400 litros de pisco. Pero no es una pérdida, ya que tenemos grandes resultados”.

Administradora de la vid

Lo primero que Samantha hizo cuando le propusieron el puesto de jefa de administración de La Hacienda Caravedo fue llamar a su mamá. “Los nervios hicieron que por un momento dude de la oferta, pero mi mamá me dio toda la confianza y fortaleza para aceptar el reto”.

Ingeniera ambiental con una maestría en ecología, Samanta Farro es la encargada de asegurar los insumos para la producción del pisco, lo mismo que las licencias y los permisos administrativos, y revisa que se cumplan todas las normas de seguridad ocupacional.

Con solo 29 años, Samanta encabeza el organigrama de este fundo, cuyas instalaciones datan del año 1684, es decir 336 años de antigüedad.

“Mi trabajo es laborioso, pero ayudo a que todos realicen sus funciones correctamente y que el pisco salga en el tiempo preciso y con una calidad tan alta que mantenga el nivel que ya todos conocemos”.

Samantha reconoce que en algún momento hubo pequeños roces con algunos varones trabajadores. "Al ver a una mujer joven, creen que soy vulnerable. Por suerte las personas que trabajan aquí saben respetar las cualidades profesionales, ya que tampoco se trata de imponer una idea, sino trabajar juntos”.

Rosa del Perú

Que el 67% de trabajadores del fundo sea mujer no es una política de cuota de género. Tampoco es una norma gerencial de La Caravedo. “Para mí no hay géneros, para mí quien trabaja en un puesto es porque se lo merece”, advierte Schuler.

Dentro de su línea Premium, esta destilería tiene al famoso pisco Porton, entre cuyas variantes se destaca la llamada Rosa del Perú, cuyo aroma frutado y su tierna calentura la convierten en una inolvidable experiencia gastronómica.

El pisco Portón Rosa del Perú es un pisco de uva italia rosada, que es la joya de esta haciendo iqueña; quizá por ello lleva el nombre de una mujer.

Fuente: ANDINA