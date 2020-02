Día del Pisco Sour: aprende preparar innovadores cócteles inspirados en nuestro trago bandera

Miles de peruanos y visitantes extranjeros celebran hoy el Día del Pisco Sour, saboreando este emblemático cóctel que tiene como insumo principal al pisco, nuestro destilado de bandera nacional en sus diferentes variedades.

Si bien sus orígenes se remontan a 1920 en la ciudad de Lima, con los años la fama del pisco sour se ha expandido con suma rapidez por todo el territorio nacional y luego traspasó fronteras, convirtiéndose en el aperitivo infaltable de festivales y eventos gastronómicos organizados en el Perú o en los cuales participa como invitado en el exterior.

En el 2004, el gobierno peruano instituyó el primer sábado de febrero como el Día Nacional del Pisco Sour reconociendo su valor histórico y como una forma de fomentar su consumo.

Desde entonces, nuestro cóctel de bandera se viste de gala y se consume con especial preferencia en diversos escenarios como restaurantes, bares, plazas públicas o en el propio domicilio, servido con cariño y emoción, tanto por expertos bartenders como por aficionados al universo infinito de las bebidas espirituosas.

Receta ideal y preparación

Los expertos bartenders coinciden en que la preparación del pisco sour ideal debe contener la siguiente receta: tres o cuatro onzas de pisco puro quebranta, una onza de jugo de limón recién exprimido, una onza de jarabe de goma, un cuarto de onza de clara de huevo y cuatro cubos de hielo.

Estos ingredientes de vierten en una coctelera que, a continuación, se agita por un tiempo de 12 a 15 segundos. Este cóctel se sirve en una copa o vaso previamente helado y en tres tiempos para evitar que se forme mucha espuma. Para culminar la presentación, el pisco sour lleva tres gotas de amargo de angostura colocadas sobre la superficie espumosa.

El pisco quebranta es la estrella en la preparación de un pisco sour clásico, pero también puede prepararse con pisco acholado, obtenido de la mezcla de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas; mostos de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas; mostos frescos completamente fermentados (vinos frescos) de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas; y piscos provenientes de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas.

Innovación

Si bien el pisco sour es un cóctel con una personalidad única, y en vista que el ingrediente principal es el pisco, muchos bartenders están innovando recetas que incorporan una amplia gama de frutas y cultivos que pueden reemplazar al limón, como maracuyá, fresa, aguaymanto, arándanos, maíz morado, entre otros que tienen gran acogida entre los consumidores.

También se están utilizando macerados a base de pisco con cultivos como la hoja de coca, canela, anís, así como frutas como higo, damasco, ciruela, entre otros.

A continuación, veamos algunas innovadoras recetas para preparar pisco sour con insumos alternativos al limón o combinados con este cítrico.

Pisco sour de maracuyá

Para preparar este cóctel se necesitan dos onzas de pisco (de preferencia acholado), una onza de zumo de maracuyá (pulpa concentrada y colada), una onza de jarabe de goma, una clara de huevo y cinco cubos de hielo.

Todos los ingredientes se vierten en una coctelera y se agitan durante 15 segundos. A continuación, se sirve la mezcla en una copa o vaso enfriado con hielo.

Pisco sour de aguaymanto

Este cóctel requiere tres onzas de pisco (de preferencia acholado), tres onzas de zumo de aguaymanto, media onza de zumo de limón, una onza de jarabe de goma, una clara de huevo y cinco cubos de hielo.

Los insumos se mezclan en una coctelera, empezando por el hielo, seguido del aguaymanto, el pisco, el zumo de limón, agitándolos durante 15 segundos. Luego se agrega la clara de huevo y se vuelve a batir durante cinco segundos. Se sirve en un vaso o copa enfriados en la nevera y se decora con gotas de amargo de angostura.

Pisco sour de fresa

Esta innovación del cóctel de bandera necesita tres onzas de pisco quebranta, dos onzas de jarabe de goma, dos onzas de zumo de fresa, media clara de huevo y cinco cubos de hielo.

Como en los otros casos, los ingredientes, a excepción de la clara de huevo, se integran en una coctelera que se agita durante 15 segundos. A continuación, se agrega la clara de huevo y se vuelve a remover cinco segundos más. Se sirve en una copa o vaso enfriados en el refrigerador y se decora con la mitad de una fresa.

Pisco sour de arándano

Al igual que los otros pisco sours alternativos, el preparado con arándano tiene a este tipo de berrie como insumo que reemplaza perfectamente al limón. Se utiliza tres onzas de pisco acholado, tres onzas de zumo de arándano, dos zonas de jarabe de goma, media clara de huevo y cinco cubos de hielo.

Con excepción del pisco y la clara de huevo, los demás ingredientes se colocan en una coctelera que se agita durante 15 segundos. A continuación, se incorporan ambos insumos y se vuelve a agitar durante cinco segundos más. Este cóctel puede servirse en una copa o vaso enfriados en la nevera y decorarse con una hoja pequeña de menta.

Pisco sour de chicha morada

Esta variación del cóctel bandera se prepara con cuatro onzas de pisco quebranta, tres onzas de esencia de chicha morada (zumo concentrado), dos onzas de zumo de limón, dos onzas de jarabe de goma, una clara de huevo y seis cubos de hielo.

En una coctelera se vierten los ingredientes, con excepción de la clara de huevo, y se agitan durante 15 segundos. A continuación, se añade la clara y se vuelve a remover por cinco segundos adicionales. El cóctel se sirve, de preferencia, en un vaso o copa enfriados en la nevera y se decora con una cereza marrasquino.

Estas son solo algunas de las recetas de un creciente universo de cocteles inspirados en nuestro emblemático pisco sour, el protagonista de la coctelería peruana con fama mundial que celebra su día deleitando a todos los paladares.

(Fuente/ANDINA)