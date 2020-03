¿Cuál es el nuevo jale turístico peruano que promocionan en Alemania?

El lanzamiento de la renovada oferta turística, la cual es promocionada en Alemania, tiene el objetivo de lograr la visita de al menos un millón de turistas en los próximos tres años, aseguró el gobernador regional, Juan Carlos Morillo.

Se trata nada más y nada menos que la región Ancash. Para tal efecto, según señaló el representante, ha sostenido reuniones con diversos operadores mayoristas del rubro turístico, gastronómico y hotelero en Berlín, para promocionar el turismo de aventura, la experiencia culinaria de alta cocina y una serie de rutas históricas como la denominada Chavín de Huántar y Laguna 69.

(Foto/ANDINA)

Destacó que su presentación fue bien recibida por los directivos y empresarios alemanes del sector, a quienes les entregó la información sobre la nueva propuesta de la región Áncash, que cuenta con rutas de playa como La Olla, La Pocita, Isla Blanca, Pan de Azúcar, Tuquillo, así como la afamada laguna 69, cuyas aguas turquesas impactaron a los tour operadores no solo por su belleza, sino por considerarlo un destino escondido.

(Foto/denomades)

"Nuestra apuesta pasa por la puesta en valor de presentarle al mundo, por ejemplo, atractivos como el observatorio solar de Chankillo, las maravillas de la cultura arquelógica de Sechín, todo lo que ofrece el Museo Nacional Chavín, la iglesia Mamaashu en Chacas, todo el arte de Don Bosco, por citar algunas de nuestras propuestas", explicó Morillo.

Laguna de Llanganuco

Otro gran atractivo lo representa el turismo rural comunitario en Llanganuco, que está diseñado para hacerle vivir al turista europeo una gran experiencia que incluye la incorporación de nuestras danzas como la marinera ancashina, añadió.

“Tenemos una gran esperanza en esta industria sin chimenea, que nos deja con un ticket promedio de turismo estimado, por persona, en dos mil 500 dólares aproximadamente. Cada turista que nos visita además nos genera un puesto de trabajo en la región”, refirió Morillo a la Agencia Andina.

Confirmó que sostuvo conversaciones con su par de la región Cusco, “para poder ofrecer una oferta integrada al turista europeo. Ya sabemos que Machu Picchu es un destino preciado, pero que perfectamente puede permitir acoplar la oferta de Áncash con sus nevados, lagos y playas que son maravillosas, por eso debemos trabajar arduamente para que el mundo voltee sus ojos hacia nosotros”.

(Foto/discoverytourshuaraz)

Para este reto es sumamente importante dotar de accesibilidad y seguridad al viajero y nosotros estamos ejecutando un plan de mejoramiento en la infraestructura hacia donde hemos orientado presupuesto, aseveró.

La máxima autoridad regional de Ancash lamentó que por la propagación del coronavirus se postergó la Feria ITB 2020 en Berlín, en la que la Región Ancash iba a mostrar lo mejor de su oferta turística. "Sin embargo su cancelación no ha sido motivo para no desarrollar nuestra agenda de trabajo porque no podemos parar”, expresó.

Destino "De lujo"

Morillo también confirmó que el destino denominado “De lujo” iba a ser una de las novedades de la Feria ITB, ya que plantea recorridos que combinan naturaleza e historia dirigido a un sector económico alto europeo, que se encuentra ávido de conocer los misterios de la cultura peruana y sobre todo de la gastronomía de la zona, cuya punta de lanza es la causa ancashina y el cebiche.

“Somos por octavo año consecutivo el país distinguido por su culinaria y Áncash tiene un importante aporte al mundo, estamos hablando de una gastronomía con raíces peruanas pero adecuadas a los paladares del mundo”, resaltó.

La Feria ITB 2020, por primera vez, en 54 años debió cancelar sus actividades debido a la amenaza que presenta el coronavirus en el mundo y en especial en los países de la Unión Europa. Eran más de 10 mil expositores y 180 países lo que debieron re agendar sus actividades. Aún se desconoce si la edición correspondiente a este año se podrá realizar en los próximos meses para recibir a los 160 mil visitantes.

Conoce más de Áncash mirando este vídeo: