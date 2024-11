Una fruta que podría encajar en esa descripción es calificada como exótica . En algunas culturas y contextos, esta fruta ha sido tradicionalmente más apreciada y consumida por las mujeres, y es posible que muchos hombres no estén tan familiarizados con sus beneficios o no la consuman con la misma frecuencia.

Es posible que muchos hombres no estén familiarizados con la granada, o simplemente no la consuman de forma regular. El proceso para extraer las semillas de la granada puede parecer engorroso, y su sabor, algo ácido y agridulce, puede no ser del agrado de todos. Además, los hombres pueden estar menos expuestos a los beneficios y usos de la granada en la cultura popular, lo que contribuye a su menor consumo.