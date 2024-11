La polémica sigue creciendo entre las figuras de la farándula, y esta vez, Glenda Rodríguez , la bailarina que denunció agresiones físicas durante su relación con el cumbiambero John Kelvin , ha arremetido con todo contra Dalia Durán , ex pareja del cantante. En una reciente entrevista con Magaly TV, la firme , Rodríguez no dudó en lanzar duras acusaciones y críticas hacia la cubana, a quien señala de seguir enamorada del intérprete de cumbia.

"Así él (John) me haya metido cinco golpes, tres golpes, y a ella (Dalia) 20… igual es una agresión", expresó con firmeza Glenda, quien no solo vivió en carne propia episodios de violencia, sino que también dejó en claro que no aprueba las declaraciones de Durán, quien en las últimas semanas ha defendido públicamente a su ex pareja.