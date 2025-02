Las cantantes de cumbia se hicieron viral en un video en TikTok. Pero, lo que llamó la atención de los seguidores fue que Kiara Lozano no dudó en hacerle una broma a su colega de Corazón Serrano , Susana Alvarado , pese a que días atrás había sorprendido al recalcar en una entrevista que no son amigas.

Justo en el momento en que la canción dice 'am I wrong', Kiara gira la cámara de su celular y enfoca a Susana Alvarado. La broma no se basa en la frase en inglés, sino en que, al escucharla sin prestar mucha atención, suena similar a 'es marrón'. Sin embargo, Susana no reacciona con una sonrisa ni muestra entusiasmo. A pesar de que Kiara la etiqueta en la publicación, la cantante, conocida por su pasada vinculación con Paco Bazán, opta por no responder.