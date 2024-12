Al percatarse del reboté de sus criticables comentarios en el espacio de YouTube, el 'Urraco' acotó: "Asumiré las consecuencias de lo que me pase. Imagino que lo que hice avergonzará a varios en mi trabajo. Me duele mucho porque yo nunca he hecho llorar a una mujer. Me hace cuestionarme a mí como persona, como ser humano, como padre”.