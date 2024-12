“Por un teléfono, por una cartera que tenía, estaba regresando del canal, salía de Pachacamac en la Panamericana. Yo estaba atrapada al costado un tráiler y otro tráiler, de la nada estoy con mi teléfono, empiezo a sentir que me destrozan la ventana y a la hora que me doy cuenta veo a un tipo con capucha con un arma destrozando mi ventana y no se podía romper. Yo empiezo a gritar, me voy para que no me caigan los vidrios, como no se podía reventar del todo, le tiró un balazo a mi luna para que explotara, el balazo ha ido al tablero, ahí pudo terminar de destrozar para meterse y quitarme las cosas”, contó.