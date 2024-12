Aunque su colaboración con Papillón ha sido todo un éxito, Yahaira Plasencia aclaró que su experimentación con la cumbia no implica abandonar la salsa, género que la ha llevado a la fama.

“A mí me encanta la cumbia, me gusta mucho, y creo que a la gente también porque me lo estaban pidiendo hace tiempo”, declaró en una entrevista con "América Hoy", dejando sentado que su motivación principal es conectar con su público.