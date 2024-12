Julián Zucchi ofreció declaraciones en el programa América Hoy, donde presentó comprobantes de los depósitos que asegura haber realizado a Yiddá Eslava . Esto en respuesta a las acusaciones de la actriz, quien afirmó que no ha recibido ningún aporte económico del argentino en los últimos ocho meses, intensificando la controversia entre ambos.

Zucchi declaró que su expareja, Yiddá Eslava, le habría solicitado un monto de 20,000 soles mensuales por cada hijo para cubrir los gastos de manutención. Este elevado monto, según el actor, fue u no de los puntos que generó desacuerdo en el manejo económico tras su separación, sumándose a las tensiones públicas entre ambos.

“Este es del 31 de diciembre, después 29 de octubre del 2023. Desde que el Juez que se presentaron las cuentas. Ella me pedía, decía que eran los gastos”, afirmó el argentino en un momento.“Ojo que los vouchers que presenta son del 2021, no me pasó pensión desde febrero a septiembre”, dijo Eslava.