“Hay personas que se muestran de una manera humilde, pero son más creídas y odiosas. En esa época, se me rompían las mallas de coco. Mi vestuario aparecía en la basura y me hacía bullying”, contó sobre Franco.

Ascue confesó que Pamela Franco le hacía bullying debido a su cuerpo y recordó la frase más indignante que le dijo la cantante cuando estaban ingresando en un auto. “Sí (le hacía bullying) porque estaba gordita. Aún no me operaba y no me había hecho retoques. Una vez fuimos a un evento, ella (Pamela) era la que lideraba el grupo y subieron todas al carro. Yo iba a subir, cerró la puerta y dijo: ‘No hay espacio, aquí no entran las gordas’”, dijo.