A sus 21 años, Cielo Berríos se ha convertido en madre primeriza y en el pilar de apoyo constante para Piero, quien a sus 23 años continúa construyendo una carrera futbolística prometedora . La pareja se muestra enamorada en cada publicación y no dudan en compartir sus momentos más íntimos y emotivos. Un ejemplo de esto fue la celebración de Piero en el partido contra Querétaro, donde, tras anotar un gol, simuló cargar a un bebé en sus brazos, confirmando la llegada de Alaia. Este tierno gesto no solo emocionó a sus seguidores, sino que simbolizó la importancia de este nuevo rol en su vida.

Mudarse al extranjero y adaptarse a una nueva vida no es fácil, y menos a una edad temprana. Cielo no solo ha sido el apoyo emocional para el futbolista, sino que también ha enfrentado los desafíos de un nuevo país y estilo de vida. “Estoy agradecido con ella, porque a nuestra edad no es fácil salir al extranjero, dejar todo atrás. Ella lo hizo para apoyarme, y eso siempre lo valoro”, afirmó Piero, destacando la valentía de Cielo.