“Ese es otro tema. Los actores dicen que están desconectados, pero me rehúso a creer eso. Debe ser algo difícil, das el beso y ¿qué?, ¿no lo sientes? Me costaría entender”, dijo dejando entrever que no sería de su agrado que la actriz llegue a besarse con otro, aunque se trate de una actuación.

“Bueno, siento que mi etapa con los realities de competencia ya acabó, porque mi cuerpo no da para más, pero no me cierro las puertas del trabajo, pues no sé qué otros tipos de realities puedan existir. No puedo decir que no, mientras haya trabajo voy a aprovechar todo lo que pueda”, dijo en entrevista con Trome.