Cueva, por su parte, no dudó en responder de forma directa al reportero del programa: “Trabaja bien, pues, hu***”, mientras era escoltado a una camioneta. Al ver las imágenes, la periodista Magaly Medina no tardó en dar su opinión.

La conductora de ATV, Magaly Medina, aseguró que el futbolista parecía estar en estado de ebriedad. “Miren su cara de borracho (…) Nosotros sí trabajamos bien, Cueva; tanto que te hemos captado en varios momentos de tu vida. Quien no está trabajando bien y se ha quedado sin equipo eres tú, no nosotros. No insultes a nuestros reporteros”, declaró Medina en Magaly TV La Firme.