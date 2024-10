Christian Domínguez habló por primera vez de la conversación que tuvo con Pamela López, luego de que se revelara el ampay que terminó con su relación con Pamela Franco. El cantante confirmó que sí le hizo una llamada a la expareja de Christian Cueva y se animó a contar el motivo de esta conversación, de la cual hoy se arrepiente.

Christian Domínguez confirma que habló con Pamela López ¿Por qué?

El conductor de ‘Préndete’, Christian Domínguez se presentó en ‘Todo se filtra’ y respondió a las preguntas de Kurt Villavicencio, entre ellas, el líder de la Gran Orquesta Internacional confesó que sí había hablado con Pamela López cuando se terminó su relación con Pamela Franco.

Christian Domínguez contó detalles de esta conversación, entre ellas, cómo se dio el contacto entre Pamela López y él y cuál fue la razón por la que ella terminó contactándolo. “Ella me ubica por redes sociales, en un principio no quise hablar con ella. Existió un tema, por algo que pasó, que accedí a hablar con ella, me dejé de llevar (...) Hablé con ella, inmediatamente me arrepentí”, sostuvo.

Además, Domínguez sorprendió al añadir que tenía sospechas de que su conversación fue grabada y que si esta no salió a la luz pública fue porque él no dio la autorización de que así fuera.

“Lo que hablamos, jamás pensé, que haya sido grabado. Si no salió es porque una de las personas no está autorizando. Yo hablé con ella muchas cosas, hubo un motivo por el cual dije que iba a hablar con ella, luego me arrepiento, no me sentí bien, de ahí no hablamos más, hasta el día de hoy”,

Christian Domínguez niega relación con Karla Tarazona

El presentador de Panamericana Televisión no escapó del tema con Karla Tarazona y aunque ‘Metiche’ lo señaló de haber recibido otra oportunidad por parte de la locutora, el cumbiambero sorprendió al negarlo.