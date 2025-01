¿Consejo o amenaza? Sigue la polémica alrededor de Christian Cueva y Pamela López, en esta ocasión, Macarena Gastaldo no dudó en defenderse tras ser metida en la pelea de la aún pareja de esposos. La modelo argentina habló con el programa “Amor y Fuego”, donde negó haber tenido alguna relación el popular ‘Aladino’ y lanzó una tremenda advertencia a López.

Macarena Gastaldo lanzó ADVERTENCIA a Pamela López, ¿qué le sabe?

Durante la entrevista, Macarena Gastaldo expresó su enojo y aclaró que no tuvo ningún vínculo amoroso con Christian Cueva. Asimismo, manifestó su deseo de querer mandar una carta notarial contra la trujillana, la argentina reveló que nadie es una santa y que también le sabe “cosas” a López que podrían dejarla muy mal parada.

"Puedo contar cosas de ella de lo que hizo en esa discoteca estando casada, pero me voy a quedar callada porque no me quiero meter en este lío", comentó Macarena, dejando en claro que, si la siguen metiendo en líos, ella contará lo que sabe.

Al preguntarle de qué se trataba, la modelo argentina no dio más por menores y se mostró hermética, pero afirmó que Pamela López sabe a qué lo se refiere.

"Pregúntenle a ella qué pasó ese día, ella sabe. Así como ella me mencionó a mí, si lo sigue haciendo, yo no me voy a quedar callada", advirtió la empresaria.

Macarena Gastaldo rechaza alguna relación con Christian Cueva

Macarena Gastaldo sin pelos en la lengua, indicó que no desea meterse en escándalos. Además, manifestó su fastidio y enojo por la situación.