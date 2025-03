Asimismo, añadió: “Disfrutó el rodaje. No tuvo problemas con Rachel, pero no son amigas. No tienen nada en común... Hicieron un trabajo juntas y eso es todo”.

Una fuente afirmó a People que Gal Gadot no comparte esta visión. “La actitud de Gal es que no se critica ni se genera controversia sobre un proyecto en el que has aceptado participar. Simplemente no lo entiende”, comentó el insider.