Gino se pronuncia tras rumores de reconciliación con Jazmín: “Estoy enamorado”

El modelo Gino Assereto acaba de dejar un mensaje que podría confirmar los rumores que están rondando desde hace varias semanas. Y es que los seguidores y las seguidoras del chico reality mencionan que se habría reconciliando con la mamá de su hija, Jazmín Pinedo.

¿Cuál fue el mensaje de Gino Assereto?

El integrante de ‘Esto es Guerra’ mencionó que debía hacer un “aviso muy importante”:

“Lo que tengo que decirles es un aviso muy importante y es que estoy enamorado. Sí, muy enamorado”, dijo Gino, pero a los minutos publicó una foto de su hija con el mensaje: “Waww… bella por fuera pero más bella aún por dentro!! Te amo”

¿Cuándo empezaron los rumores de una supuesta reconciliación entre Jazmín y Gino?

Los rumores iniciaron cuando Gino reveló videos desde la casa de Jazmín. En uno de ellos, aparece dándole las gracias por el desayuno y haciendo bromas.

¿Qué dijo Jazmín Pinedo?

Cuando le preguntaron a Jazmín Pinedo sobre la situación, ella contestó:

“Gino no es mi ex, es el papá de mi hija y es mi familia. Por la situación que vivimos, Khalee y yo pasamos mucho tiempo en casa para cuidarnos y él no tiene horarios para estar con ella”, mencionó en una de sus historias de Instagram.

Echa un vistazo al video que publicó Gino Assereto en sus redes sociales: