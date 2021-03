Milett Figueroa reveló que su hermano le robó 20 mil dólares

Millett Figueroa lleva tiempo alejada de los escándalos, pero esta tarde en el programa de Amor y Fuego, se presentó un informe donde aparecía una expareja de su hermano Helmunt, en la cual contaba que esté tiene una fuerte deuda con su mamá.

De acuerdo a las declaraciones que le realizó al programa, Adela Osorio, expareja de Helmut Figueroa, lo acusa de no cumplir con el pago de un préstamo que su mamá le dio a su entonces enamorado. Además, indicó que el joven reaccionó de la peor manera cada vez que se le pide que cancele el dinero.

Al parecer, el dinero que fue entregado a Helmut fue para invertir en un concierto que organizó en el 2017 y que solo le trajo pérdidas. Fue en ese estado crítico, que decidió acudir a la mamá de su expareja, para que le preste la mencionada fuerte cantidad de dinero.

Milett Figueroa habría sido estafada por su hermano

Según declaraciones de la joven, el también manager de Milett no solo tiene una deuda de 11 mil dólares con su familia, sino que también le habría robado a su propia hermana.

Al parecer, la misma artista le habría contado a la expareja de su hermano que este no le habría dado 20 mil dólares de la venta de un departamento.

"¿Sabes que mi hermano me ha robado 20 mil dólares, no? Y con prueba, tengo prueba. Yo firmé dos contratos que había, lo habían llamado y todo había negociado. Todo para que este… yo trabajo de eso (…) Yo hago sesión de fotos todo el tiempo con las marcas, publico todo el tiempo, hago activaciones, me saco la m…", se le escucha a Milett.