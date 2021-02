Especialista hace advertencia a Melissa tras contar que perdonaría un engaño

La conductora de televisión Melissa Paredes sorprendió a su público al confesar en señal abierta que perdonaría un engaño de su esposo Rodrigo Cuba.

Dicha revelación se dio cuando el programa expuso el tema de las infidelidades y si existiría la posibilidad que la joven pueda disculpar una traición.

Ante ello, la psicólogo que se encontraba en el set le recomendó que tenga cuidado con su comentario tras ser una "arma de doble filo" para su matrimonio.

Al comentarse que Pedro Gallese fue perdonado por su esposa Claudia pese al escándalo público que se expuso a nivel nacional, le comentaron a la modelo si haría lo mismo con su pareja, quién es futbolista.

La presentadora indecisa indicó que era muy difícil dar su opinión, pero si es la primera vez que lo hace, sí lo perdonaría.

Es en ese momento la especialista intervino y le advirtió a la actriz que tenga cuidado con sus declaraciones, pues su esposo podría interpretar que le está dando carta libre para que le sea infiel.

"Pero Melissa, lo que estás diciendo es muy peligroso porque si tu esposo te está escuchando va a decir ‘ah, bueno, ella me va a perdonar porque es una vez que lo voy a hacer’. Es un arma de doble filo", reveló.

Melissa revela que no necesita GPS para su esposo

La artista manifestó que sería una tortura ponerle un GPS a su pareja, para conocer si le es infiel, pero que no lo necesitaría porque su relación como ya lo mencionó se basa en la confianza.

Por otro lado, reveló a Trome que cuando empezó a salir con pelotero solo se lo presentó a sus amigas del colegio, porque en el medio no tiene amistades.

Asimismo, habló que tiene un carácter directo que no se anda con rodeos cuando algo no le ‘cuadra’. Por ello, cuando siente que alguna persona confunde su buena onda, no duda en hacer el ‘pare’.