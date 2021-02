Netflix revela fecha de estreno de la segunda temporada de ‘Luis Miguel: la serie’

¡La larga espera terminó! En el 2018, se estrenó la serie de la vida de Luis Miguel, una producción que cautivó a millones de personas alrededor de todo el mundo. Netflix logró conquistar a grandes y chicos y la música de ‘El Sol de México’ regresó con mucha fuerza.

Cabe mencionar que la revelación de la fecha de estreno se hizo un día antes que Luis Miguel cumpla 51 años. El gigante del streaming escogió una fecha especial para poder lanzar el teaser.

¿De qué se trata la segunda temporada de ‘Luis Miguel: La serie’?

Hasta el momento, se sabe que la segunda temporada nos narrará la vida del astro mexicano entre los años 1992 y 2005.

Justo antes de que se produzca su relación con la actriz Aracely Arámbula, con quien actualmente tiene una muy mala relación, pero existen dos hijos de por medio. Recordemos que la artista ha hecho diferentes denuncias contra el cantante, porque no pasa tiempo con sus hijos y le debe dinero de la manutención.

Medios mexicanos también mencionaron que se podría ver el romance entre Luis Miguel y la reconocida cantante Mariah Carey.

No cabe duda que la segunda temporada de la vida de Luis Miguel estará más interesante que nunca. ¡Imperdible! Si aún no has visto la primera parte, no dudes en ver todos los episodios, disponibles en Netflix.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de 'Luis Miguel: la serie'?

Netflix reveló en todas sus redes sociales, que la segunda temporada de 'Luis Miguel: la serie' será el 18 de abril.

Echa un vistazo al teaser de 'Luis Miguel: la serie':