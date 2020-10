Luis Miguel y el vídeo que termina con la polémica de su 'mamá'

La exitosa serie de Netflix que causó revuelo con los misterios y detalles no conocidos antes sobre la vida de Luis Miguel, generó sorpresa en los televidentes sobre el paradero de su madre que desapareció y nunca más se la volvió a ver.

Aunque ha existido diferentes teorías sobre lo que pasó con Marcela Basteri, su familia indica haberla encontrado en Argentina, mientras allegados al artista indican que murió. Ante ello, Lucía Miranda, exesposa del exagente del mexicano fue en buscar de la mujer para conocer la verdad.

¿Cómo desapareció Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel?

Marcela desapareció en agosto de 1986 cuando tomó un avión de Italia destino a Madrid para encontrarse con sus hijos. Pero, la argentina nunca más volvió a ser vista cuando un mes después viajó con su pequeño Sergio, quién tenía 4 añitos.

Desde ese instante, el paradero de Basteri ha sido un misterio durante estos últimos 30 años, volviendo a generar intriga con la presentación de 'Luis Miguel, la serie', la segunda parte.

¿La mamá de Luis Miguel está viva?

Hace unas semanas, la familia de Marcela manifestó que existe una fémina que se encuentra internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Aurelio Moyano, bajo el nombre de Horina Montes García, quién podría ser madre de Luis Miguel.

"Por las señas particulares, el color de sus ojos, algunos lunares en su cara, una cicatriz que tiene en la palma de su mano, y algunas cosas que habló y le contó a las tres mujeres que fueron a verla; estamos casi seguros de que esa mujer es Marcela Basteri", expresó el abogado de la familia de Marcela a un medio argentino.

Sin embargo, Lucía Miranda, ex esposa de Hugo López (ex agente de Luis Miguel), mantiene su postura sobre la versión que le dijo su expareja sobre la muerte de Marcela. Por ello, difundió una grabación donde ubican a la mujer que ubican ala persona desaparecida y le preguntan si se llamada Marcela Basteri,

La respuesta de la señora fue contundente: "No, no tengo el nombre. No soy la mamá de Luis Miguel". A pesar de la insistencia, negó rotundamente ser la madre del famoso cantante. El video fue tomado antes que fuera llevada al Hospital Neuropsiquiátrico Moyano de la Ciudad de Buenos Aires.

Miranda tituló el video como "Honorina Montes dice que ella no es Marcela Basteri". Es que para la justicia argentina la mujer es una inmigrante española que terminó en las calles de la capital porteña.

A pesar de las pruebas, las primas de Luis Miguel, encabezadas por Flavia Basteri, insisten en hacerle un ADN para determinar si es o no Marcela. En declaraciones, afirman que les confesó ser ella, aunque no publicaron imágenes al respecto.