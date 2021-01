Luis Miguel: Aracely Arámbula celebró así el cumpleaños de su hijo

La actriz mexicana Aracely Arámbula organizó una hermosa celebración por el cumpleaños de su hijo menor que tuvo con Luis Miguel.

Ante ello, la artista compartió en su cuenta de Instagram, detalles de la linda decoración de que tuvo la fiesta de su menor.

¿Quiénes son los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula?

La mexicana desde su separación con el 'El sol de México' se quedó en custodia de sus dos niños. Ahora, Miguel de 13 años y Daniel de 11 fueron expuestos en redes sociales por su mamá pese que los cuida con recelo.

Aracely Arámbula en Instagram mostró el tierno cumpleaños de su hijo

Al ser una fecha especial, la protagonista de exitosos melodramas aprovechó la ocasión para que su pequeño pase un divertido momento, respetando las medidas de prevención ante la coronavirus.

"Feliz cumpleaños para mi príncipe Dani, llegaste en un día muy hermoso y especial, celebrando la bendición que eres", escribió en en el primer post la intérprete, quién agradeció a la encargada de preparar los platillos con motivos navideños.

En el vídeo que publicó con su red social, se pudo ver que un espacio de áreas verdes fue adornado con un arco de globos y cortinas en tono rojo y negro.

"Aunque es un año diferente y especial con sana distancia no queríamos dejar pasar un día tan bello y especial como el día de ayer celebrando en familia el cumple de mi peque que cada vez está más grande", precisó la exesposa del "Sol de México", sostuvo Aracely.

¿Cómo es la relación de Aracely Arámbula y Luis Miguel en la actualidad?

Lo único que en la actualidad une al cantante y a la intérprete son sus pequeños, nacidos en su relación que comenzó en 2005 y terminó de forma tormentosa en 2009.

Desde la ruptura amorosa de la expareja, los medios mexicanos han registrado una batalla legal entre ambos por la manutención de los pequeños. Sin embargo, la actriz aseguró en el programa "Al Rojo Vivo", que no necesitaba del dinero de Luis Miguel para criar a sus hijos.

Pero sí le aconsejó al astro mexicano que estuviera más cerca: “El tiempo no regresa, yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”.