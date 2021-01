Vanessa Terkes defiende y niega investigación fiscal contra César Acuña

La actriz Vanessa Terkes decidió dejar a un lado su trabajo en el medio artístico para concentrarse en su deseo de pertenecer al Congreso de la República con Alianza para el Progreso (APP).

La exlocutora de radio al ser consultada por la investigación del líder de su partido político, César Acuña, negó que exista dicha acusación.

¿Por qué el candidato a la presidencia César Acuña es investigado?

El fundador de APP tiene abierto un proceso de investigación en el Ministerio Público por haber recibido presuntos aportes de campaña ilícita en las elecciones 2016.

¿Qué dijo Vanessa Terkes en defensa a César Acuña?

La intérprete cuando concedió una entrevista a RTV y le comentaron por la pesquisas que se le están realizando al padre de Richard Acuña en la Fiscalía, mientras está postulando para ser el próximo presidente de Perú, manifestó que no era cierto:

"No tiene absolutamente ningún proceso abierto, está totalmente limpio. Al ingeniero lo han querido ‘bajonear’, tumbar. Le han inventado muchas cosas”, respondió la exconductora de televisión.

A su vez, Vanessa resaltó que las figuras del poder de el Estado debían ser personas honestas con vocación de servicio.

“Los peruanos no son tontos. Yo no he entrado a postular para atacar a nadie porque si respondo sobre un candidato él me va a responder (...). Cualquier puesto del Estado debería ser ocupado por gente honesta, por gente con vocación de servicio”, acotó.