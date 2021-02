Maricarmen Marín responde si dejaría de trabajar en ‘Yo Soy’

La cantante de cumbia Maricarmen Marín respondió las preguntas de sus seguidores y seguidoras en Instagram, cuando le preguntaron si se podría alejar del programa ‘Yo Soy’.

Respecto a esta pregunta, la “dulce princesita” explicó por qué se alejó del concurso de imitación en el 2018.

Marín explicó que se alejó del reality de canto porque quiso darle prioridad a su carrera musical y eso es lo que estuvo haciendo hasta que llegó la covid-19.

En ese momento, la artista dijo que la llamaron nuevamente para ser parte de Yo Soy y no dudó en aceptar la nueva oportunidad laboral.

"En el 2018 dejé Yo Soy porque decidí enfocarme en mi carrera musical. Ahí nació ‘Por qué te fuiste’ que tiene más de 90 millones de visitas. Recorrí el Perú, el mundo. Luego llegó la pandemia y me convocaron para Yo Soy", dijo.

Con esta respuesta, la actual jurado de ‘Yo Soy’ resaltó que está feliz de seguir siendo parte de la producción de televisión.

Por otro lado, Maricarmen Marín también habló sobre su carrera musical:

"No sé si he llegado al éxito, pero lo que sí sé es que siempre he tenido que trabajar el triple para poder lograr mis objetivos y reconocimiento", mencionó.

Maricarmen Marín se quebró en vivo al recordar a su madre

La cantante y jurado de Yo Soy, Maricarmen Marín no pudo contener las lágrimas en la última edición del reality. La artista de cumbia se mostró muy emocionada por la reciente presentación del imitador de Sandro (Tony Cam), quien cantó el tema “Las manos”.

“Cómo uno puede reponerse después de este momento. Creo que todos tenemos un nudo en la garganta y en esta canción has movido las fibras. De eso hablamos en este concurso, donde la música nos lleva a tener distintas emociones”, expresó.