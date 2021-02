Magaly Medina a Josimar: "No te vengas a hacer la víctima"

Magaly Medina arremetió una vez más contra el cantante Josimar, por no asumir su responsabilidad al dejar en mal estado la propiedad en Las Casuarinas, la cual dejó sin pagar el alquiler, entre otros gastos. La conductora de televisión dedicó un tiempo de su programa para tocar el tema, sobre todo, luego que el salsero hiciera su descargo a través del Instagram.

Para la periodista el cantante se fue por las ramas porque no quiere aceptar que se portó mal con los propietarios de la casa. “Como viva ahora él ahora a su casa de la playa, es cuestión de él. Acá nosotros no hemos criticado que sea alquilado, aquí lo central del asunto es que dejaste la casa en ese estado, que tienes una deuda de 8.000 soles”, comentó el último viernes.

“Todavía no saben si les pagarás. Cuando uno quiere vivir en una zona cara hay que tener el backup suficiente para poder cumplir, no sólo aparentar que tenemos dinero. Si un vecino es moroso dentro de esos lugares, falla el sistema de seguridad”, continuó Magaly Medina.

La presentadora de TV expresó que el salsero, Josimar está en esta situación porque le gusta mostrar algo que no es. “Lo que he dicho es que hay gente que le encanta aparentar, siempre dejaste entrever que esa era tu casa, tu propiedad cuando no era así”, indicó sobre el artista.

Josimar respondió a denuncias

Tras el informe que emitió el programa “Magaly Tv: la firme”, el pasado jueves 4 de febrero, sobre el mal estado de la casa de Las Casuarinas, el salsero publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde dio detalles, del por qué dejó el inmueble y se mudó a su propiedad de playa.

“Hoy veo mensajes de muchos seguidores que me preguntan por la nota de un programa de TV que salió ayer. Solo quiero decir que nosotros ya no vivimos en la casa de Surco desde el año pasado (diciembre) y dejamos la casa porque el alquiler, con intención de venta que se dio al inicio del trato, no se pudo cumplir por obvias razones, debido a que esta pandemia nos perjudica tanto a los artistas, motivo por el cual solo asumimos el alquiler de la casa hasta el día de nuestra mudanza, lo que sucedió hace casi tres meses atrás”, indicó en la primera parte de su comunicado.

“Desde ese mes nadie le ha dado mantenimiento a la casa y, obviamente, en ese tiempo y sin limpieza puede lucir como lo han observado. Sin embargo, no nos pueden decir ‘descuidados’ cuando siempre, mediante historias o en diferentes programas de TV, la casa nunca se vio sucia o descuidada. Incluso solo dos días antes de mudarnos, hice una nota para la TV (Latina) desde el jardín donde se apreciaba la piscina y el grass en perfectas condiciones”, recalcó.