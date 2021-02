Alejandra Baigorria sobre cuarentena con Said Palao: "Toda convivencia es difícil"

Alejandra Baigorria y Said Palao son una pareja que hemos visto como poco a poco fue naciendo su amor. Han viajado a distintos lugares teniendo tiempo juntos, pero la convivencia es distinta y eso es lo que están conociendo debido a la cuarentena.

Los chicos reality decidieron pasar juntos estas dos semanas que el Gobierno pidió a la población tomar mayor precaución para evitar más contagios por el coronavirus, ya que nuestro sistema de salud ha colapsado.

Ante esto, la empresaria no dudó en compartir algunos detalles sobre su convivencia con el guerrero. “Estamos pasando la cuarentena juntos. Nos turnamos, un día cocina él y otro día yo”, contó ante las cámaras de América Espectáculos. “Es un tipo de convivencia y eso es difícil, porque quizá uno es más desordenado que el otro, pero la verdad que nosotros nos llevamos tan bien que no peleamos por nada”, añadió la también influencer.

Por otro lado, Facundo González indicó que fue el cupido quien los junto: "Ellos ya son una pareja consagrada".

Alejandra Baigorria contó que no tiene problema con cercanía de Yahaira y su expareja

Hace unos días, Alejandra Baigorria se pronunció sobre la supuesta cercanía entre Yahaira Plasencia y su expareja Arturo Caballero. Como se sabe, la cantante se ha visto relacionada con el empresario. No obstante, fue la misma artista la que negó alguna relación a parte de la amistad que tienen.

Mientras tanto, Baigorria no dudó en hablar sobre el tema ante el mencionado programa: “A mí no me tiene que parecer, le tiene que parecer a ellos dos", indicó tajante. Dejando en claro que con ella no es el tema.