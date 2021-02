Mávila Huertas sobre no tener hijos: “La decisión ha sido una elección de vida”

Mávila Huertas lleva la mitad de su vida forjando una carrera periodística en la televisión. Ella empezó como reportera en América Televisión, mismo lugar donde hoy en día la tiene como personaje principal y a la cabeza del dominical emblemático del canal, “Cuarto Poder”.

En una entrevista que salió publicada en la revista “Cosas”, donde contó sus inicios en la pantalla chica y reveló que por ser mujer no le daban muchas comisiones de alto riesgo o de casos complejos. “Hoy, todos los dominicales son conducidos por mujeres”, señala. Confiesa, también, que un poco tarde se arrepintió por no haberse alejado del canal cuando era manejado por la familia Crousillat (involucrada en los vladivideos). “Debí irme antes”, reflexiona ahora.

Mávila Huertas reveló que tiene apoyo profesional para superar las críticas

Mávila Huertas contó que, para superar las críticas y las presiones de su profesión cuenta con el apoyo de una experta. “Hay una frase de mi terapeuta que me cambió la vida: “Mucho cuidado con tus diálogos internos, ¿qué es lo que te dices todos los días antes de salir a trabajar, a la calle o cuando te despiertas y te miras al espejo por primera vez en la mañana?”. A partir de esa frase, empecé a rodearme de gente con pensamiento positivo (...)”.

Además, como profesional dedicada reveló que ha tenido muchos sacrificios, sobre todo aquellos que tienen que ver con la maternidad. “Yo no tengo hijos (...) postergué mucho la maternidad y, luego, pensé muchas veces si todavía debería o no ser mamá. Pero entendí que había elegido cada paso en mi vida. En esos diálogos internos en los que a veces me suelo refugiar, la decisión de no tener hijos está tomada. Ha sido una elección de vida también”, finalizó.