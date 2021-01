Mávila Huertas podría ser la nueva conductora de Cuarto Poder

La periodista Mávila Huertas sería la nueva conductora del programa periodístico Cuarto Poder. Como sabemos, los comunicadores Augusto Thorndike y Sol Carreño anunciaron su salida del programa hace algunas semanas.

Las especulaciones de la conducción de Mávila Huertas en el programa dominical se empezaron a dar desde que se anunció el ingreso de Karina Borrero a ‘América Noticias: Edición Central’. La periodista ha entrado al programa en reemplazo de Mávila. Borrero trabajará junto a René Gastelumendi.

Todo indica que Huertas será la conductora del programa dominical.

Mávila Huertas revela su romance con Luis Miguel Castilla, ex ministro

A comienzos de diciembre, la periodista Mávila Huertas anunció en Instagram que tenía una relación con el exministro de economía Luis Miguel Castilla.

“Esta es la sonrisa que quiero ver el resto de mi vida, todos los días. Love you Luis Miguel Castilla”, indicó la periodista en la red social.

Cabe mencionar que la presentadora de televisión Magaly Medina ya había anunciado antes el romance:

“En el entorno que los conoce, cercano, ya sabe que estarían saliendo hace algunas semanas. Por eso que ya no se ocultan, porque si te vas a un parque de San Isidro por donde pasa medio Lima, quiere decir que ya no te ocultas. O sea, Mávila Huertas tiene un romance con el exministro de Economía, Miguel Castilla. Creo que así se puede decir, porque a mí me han dicho de que salen”, indicó en ese entonces la periodista de espectáculos.